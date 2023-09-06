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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضرورة ردع جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

حملات مكبرة بأحياء
حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، ضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد ، شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان ، محمد عوض جبريل وأسفرت الحملة عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 14 محضر و10 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر ب 25 ألف جنيه والتحفظ على 216 حالة إشغال متنوع.

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع الملك ، النبوي المهندس ، صيدلية نور ، 20 ، 30 القديم ، التلمساني وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت وإعدام 13 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 21 محضر متنوع و 27 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 20 ألف جنيه والتحفظ علي 198 حالة  إشغال متنوع

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة حملاته للتفتيش علي الأسواق بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر وفرض غرامات فورية تقدر ب 9 آلاف جنيه

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات استهدفت برج العرب القديم وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوع وغرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية شملت الناصرية القديمه وأسفل كوبرى العامرية ، شارع ثلاجه الموز بالسكه الحديد وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر و6 إنذارات والتحفظ علي 60 حالة إشغال متنوع.

الاسكندرية الإجراءات القانونية ازالة الاشغالات السكة الحديد الصحة العامة للمواطنين

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