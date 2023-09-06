هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

في نجاح جديد، أعلنت شركة موديرنا عن نجاح لقاح كوفيد الجديد، وتوليده استجابة مناعية قوية ضد متغير كورونا BA.2.86 ، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

يعد متغير أوميكرون شديد التحور BA.2.86، مصدرًا للقلق، يراقبه مسؤولو الصحة باهتمام.

جاء الإعلان، وفقًا لبيانات التجارب السريرية التي أصدرتها شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية اليوم الأربعاء.

أنتجت الجرعة المحصنة والمحدثة زيادة قدرها 8.7 أضعاف في الأجسام المضادة الواقية ضد BA.2.86، في المتحور الذي تم اكتشافه بأعداد صغيرة في أمريكا حتى الآن.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في السابق إن السلالة، المعروفة أيضًا باسم ”بيرولا”، قد تكون أكثر قدرة على الهروب من الأجسام المضادة من العدوى والتطعيمات السابقة، لكن الأبحاث الجديدة تشير أيضًا إلى أن المتحور قد يكون أقل في مقاومته المناعية عما كان يُعتقد قبل ذلك.

تعد شركة Moderna هي الشركة الأولى من بين الشركات التي تنتج لقاحات كوفيد المحدثة التي تنشر بيانات حول مدى فعالية لقاحها ضد BA.2.86.



ومن لمقرر أن تطرح لقاحات جديدة تستهدف سلالة أخرى من الأوميكرون تسمى XBB.1.5 في غضون أسابيع، في انتظار الموافقات المحتملة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتشير نتائج تجربة موديرنا إلى أن لقاح الشركة سيظل فعالا ضد المتغيرات الأحدث للفيروس.