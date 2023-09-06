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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية

شهدت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة في مصر، تباينًا على مدار تعاملات الأيام الماضي، حيث تراجع الدينار الكويتي فيما استقر الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.
 

أسعار العملات العربية
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي نحو 99.07 جنيه للشراء و 100.02جنيه للبيع.

 واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي  عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46جنيه للبيع

 

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أسعار العملات العربية فى بنك مصر

 

وجاءت أسعار العملات العربية ختام الأربعاء فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا 99.75 جنيه للشراء و 100.02جنيه للبيع .

 

سعر الريال السعودي
 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك مصر نحو  8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع
 

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

 

وسجلت العملات العربية ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأربعاء أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.92جنيه للشراء و 100.37جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي
 

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي نحو  8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .
 

سعر الدرهم الإماراتي
 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع .

 

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى ختام  تعاملات اليوم الأربعاء في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع
 

العملات العربية الأعلى عالميا
 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الدينار الكويتي الجنيه المصري أسعار الريال السعودى اليوم البنك الاهلي

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