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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحفيين تنظم برنامجًا ثقافيا حافلا للأطفال أبناء زملاء المهنة | صور

صدى البلد

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين برنامجًا ثقافيًا وفنيًا حافلًا لأبناء الصحفيين، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف،ظهر اليوم بمقر النقابة.

فعالية تلوين


وتضمنت الاحتفالية فعالية تلوين الوجه للأطفال، وعرض لفرقة "بنات وبس" لمجموعة من الاستعراضات الفلكلورية، التي تعبر عن تراث مصر من محفظاتها المختلفة، وتقدم فرقة "كروكى" لعرائس الماريونت فقرات متنوعة على أشهر الأغنيات التراثية، وأغاني الأطفال، بالإضافة  لعرض "الأراجوز"،و عرض  البلياتشو "الكلاون"،ويختتم اليوم بندوة لمناقشة كتابين في أدب الطفل: (بطل الحكاية)، و(مدينة توته توته) للزميل فنان الكاريكاتير والقاص أحمد عبد النعيم.

وشهدت نقابة الصحفيين إقبالا كبيرا من أسر وأطفال الصحفيين لقضاء اليوم الترفيهي الذى نظمته النقلية اليوم وذلك لإسعاد الاطفال وتحفيزهم على المشاركة فى البرامج الثقافية التى تكسبهم العديد من المهارات.
 

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