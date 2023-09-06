بلينكن يكشف لرئيس وزراء الأوكراني موقفهم من إعادة الإعمار بعد الحرب

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ،اليوم الأربعاء، لرئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال التزام واشنطن بالعمل على التنسيق مع الشركاء لتلبية احتياجات كييف.

كما ناقش الجانبان، أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي لكييف اليوم دعم واشنطن الثابت لجهود التعافي وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، عن سروره للقاء نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، حيث أكد دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع الأوكراني وردع الحرب الروسية في المستقبل.

كما قالت الخارجية الأمريكية في وقت سابق من اليوم، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رافق نظيره الأوكراني دميترو كوليبا صباح اليوم في زيارة لمقبرة بيركوفيتسكي في كييف لتكريم أرواح بعض الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا وإحياء ذكراهم.

وأشاد الوزير بلينكن بهؤلاء الجنود الذين خدموا بلادهم بشرف معربًا عن شديد فخر الولايات المتحدة بالوقوف بجانب أوكرانيا بينما تدافع عن شعبها وسيادتها.