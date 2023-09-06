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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض فيلم خمس جولات في دول الخليج.. بهذا الموعد

بوستر فيلم 5 جولات
بوستر فيلم 5 جولات

تستقبل دور العرض السينمائي في دول الخليج غدًا فيلم خمس جولات بطولة ماجد المصري، وآدم الشرقاوي، وذلك بعد عرض الفيلم في مصر. 

ومن المقرر أن يتم عرض فيلم خمس جولات في العديد من السينمات بالسعودية ودول الخليج ابتداء من مساء غدا الخميس.

 وكان عرض الفيلم قد بدأ في مصر يوم 16 أغسطس الماضي، فى العديد من السينمات بمختلف المحافظات.

 

 أبطال فيلم خمس جولات 

ويضم فيلم خمس جولات مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي،  داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

 قصة فيلم خمس جولات

 وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

كان أبطال فيلم 5 جولات حرصوا على مشاهدة الفيلم مع الجمهور في السينمات ضمن جولتهم بعد طرح العمل مؤخرًا، والتقط الجمهور العديد من الصور مع كل من الفنان ماجد المصري، وآدم شرقاوي، وداليا شوقي، ورافقهم المنتج يحيى علام.

 

خمس جولات فيلم خمس جولات ادم الشرقاوى ماجد المصري

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