اعتماد 5 ناجحين للخطابة بالمكافأة وإقامة الشعائر

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة ، وذلك بمحافظة سوهاج 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:



أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:



1. مصطفى خيري أحمد أحمد سوهاج

2. كمال الدين محمد أمين علي محمد نور الدين سوهاج

3. إسلام فؤاد عبد الرحيم محمد سوهاج

ثانيًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين

م الاسم المديرية

1. مصطفى عاشور عجمي محمد أبو سعيد سوهاج

2. محمود منصور محمد حامد سوهاج

وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.