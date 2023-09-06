اعتماد 5 ناجحين للخطابة بالمكافأة وإقامة الشعائر

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر بنظام المكافأة ، وذلك بمحافظة سوهاج 2023م، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:
أولًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين وإقامة الشعائر معًا:
1. مصطفى خيري أحمد أحمد سوهاج
2. كمال الدين محمد أمين علي محمد نور الدين سوهاج
3. إسلام فؤاد عبد الرحيم محمد سوهاج
ثانيًا : المتقدمون للخطابة بالمكافأة على بند التحسين
م الاسم المديرية
1. مصطفى عاشور عجمي محمد أبو سعيد سوهاج
2. محمود منصور محمد حامد سوهاج
وعلى المديريتين استكمال الملف شاملًا الآتي:
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.