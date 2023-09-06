مصري يشارك في تجربة محاكاة الرحلة الروسية إلى القمر سيريوس

أعلن معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية اليوم الأربعاء، عن مشاركة مصري في فريق التجربة لمحاكاة الرحلة إلى قمر “سيريوس”.

وحسب “روسيا اليوم”، قال المعهد إنه تم اختيار 8 أشخاص للطاقمين الرئيسي والاحتياطي لتجربة العزل لمحاكاة الرحلة إلى القمر "سيريوس"، حيث شرع المرشحون بالإعداد الأولي وجمع البيانات الأساسية لبرنامج البحث، كما يتم اختبار الأنظمة الهندسية والتقنية بغية فحص المجمع الطبي والتقني ومعدات البحث الخاصة به، وتحديد موقع المعدات وتدريب الموظفين.

وأضاف المعهد أن فترة التدريب الأولية ستسمح بتأهيل الطاقم وتعريفه على المجمع التجريبي الأرضي NEC ومختلف الأنظمة بما في ذلك مكونات التحكم ودعم الحياة".

ويضم طاقم التجربة كلا من المواطنين الروس ألكسندر ميخائيلوفيتش بوريسوف، ويوري سيرجيفيتش تشيبوتاريوف، وكسينيا دميترييفنا أورلوفا، وكسينيا سيرجيفنا شيشينينا، وأنجيليكا أناتوليفنا بارفيونوفا، وأرتيوم فياتشيسلافوفيتش فورونكوف، إلى جانب المصري محمد عصام سيد عبد العال، والبيلاروسية أولجا سيرغيفنا ماستيتسكايا.

وكان من المزمع أن يتكون الطاقم الرئيسي من ثلاثة أفراد بين رجال ونساء، وأن يشارك فيه أجنبيان على الأقل.