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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زاهي حواس: أريد مليون توقيع علي حملتي الوطنية لاسترجاع حجر رشيد ..فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس

قال الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، إنه تم الوصول إلي 200 ألف توقيع داخل الحملة الوطنية التي تناشد بعودة حجر رشيد مرة أخري إلي مصر، ولكن للأسف الشديد أغلب التوقيعات كانت لاجانب، مشيراً إلى أنه قام بعمل دعاية ضخمة جداً لهذه الحملة.

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برلماني يطالب بدعم حملة زاهى حواس لتغيير القانون البريطانى لاسترداد الآثار

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وزارة الآثار: جولات زاهي حواس تهدف للترويج لمنتج السياحة الثقافة

 

وأضاف "حواس" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن تم سرقة 2000 قطعة أثرية من المتحف البريطاني وهذه الحادث تحدث لأول مرة في التاريخ، موضحاً أن الآثار المسروقة من المتحف لا تخص مصر فقط بل تخص مصر والعراق ولبنان وغيرهم من الحضارات العظيمة.

وتابع زاهي حواس، أنه يريد جمع توقيع مليون مواطن علي حملته الوطنية حتي يستطيع الضغط علي الحكومة البريطانية والمتحف البريطاني كحملة شعبية وطنية لاسترجاع حجر رشيد قبل سرقته أيضاً.

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