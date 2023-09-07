بعد استقراره 6 أشهر .. اعرف سعر الدولار في مصر اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي للشهر السادس على التوالي في البنوك العاملة في مصر دون أي ارتفاعات.

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك الأهلي الكويتي نحو 30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الخميس

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

سعر الدولار فى مصر

أسعار الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قناةالسويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم)نحو 30.85جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنوك

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس فى بنك التنمية الصناعية نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء الدولار اليوم الخميس

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الخميس مسجلا 30.95جنيه للشراء.

البنك المركزي يرفع سعر الفائدة

في أوائل أغسطس الماضي، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

أسعار الفائدة الأمريكية

وتترقب الأسواق العالمية اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر انعقاده هذا الشهر ،في شهر يوليو الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وصولاً إلى إلى نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً، وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي.

مستهدفات مصر من العملة الصعبة

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة ،وأيضا عوائد برنامج الطروحات الحكومية والتي سجلت نحو 5 مليارات دولار حتي الأن.