معدل التضخم يرتفع في تونس إلى 9.3 % أغسطس الماضي

ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 9.3% في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد التراجع المسجل لـ 5 أشهر على التوالي بحسب بيانات حكومية .

وأشار المعهد التونسي للإحصاء ،الي تراجع التضخم الضمني لشهر أغسطس -أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية- ليبلغ 7.2 بالمائة، مقابل 7.3 بالمائة، خلال شهر يوليو الماضي.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعًا بنسبة 10.5 بالمائة، مقابل 5.2 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة /المواد المسعرة وغير المدعمة/، علمًا أنَّ نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 17.7 بالمائة، مقابل 2.1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

ورجَّحت بيانات نشرها المعهد التونسي للإحصاء، سبب الارتفاع إلى تسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أغسطس ويوليو الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.