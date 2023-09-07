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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان العاصي تشارك جمهورها نيولوك.. والمتابعون: الأول أحلى

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي متابعيها أطلالة مختلفة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت إيمان العاصي بنيو لوك جديد بشعر أسود قصير ، ما حازت علي اعجاب متابعيها و جاءت  بعض التعليقات كالاتي : قمر ، حلو اوي ، شعرك الاول احلي.

 

وخاضت إيمان العاصي، السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، في دور جديد ومختلف عليها لمتجسده من قبل.

 

حقق مسلسل “جعفر العمدة” نجاحًا كبيرًا وإشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعلا كبيرا، لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

 

تفاصيل مسلسل “جعفر العمدة”

 

دارت أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي ابنه بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا، ويضطر للكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.

 

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

 

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

 

وشاركت إيمان العاصي فى حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" قصة يسرك الفخراني، وسيناريو وحوار أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وشارك في بطولتها إلى جانب إيمان العاصي، كل من إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، حنان سليمان، سامي مغاوري، نهال عنبر، نوال سمير، رشا بن معاوية، هبة حسن، أميرة الشريف، كريم مغاوري، رضا إدريس، محمد رضوان، محمود عامر، وغيرهم.

 

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