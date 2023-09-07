5 أبراج أكثر حظا بـ سبتمبر.. أولهم العذراء وأخرهم السرطان| تفاصيل

أكدت هالة حافظ، خبيرة الأبراج أن شهر سبتمبر لبرج العذراء، هو شهر التعويض عن أي خسارة و تعب بالإضافة إلى استعادة طاقة و ذلك بداية من يوم 15 سبتمبر.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، أن هذه الفترة و لمدة 45 يوم سيكون برج العذراء في حالة تقدم و تعويض.

ونوهت "حافظ"، إلى أن مواليد برج العقرب هم ثاني أكثر الأبراج حظا بعد العذراء خلال هذا الشهر، فستقدم له مساعدات و ستكون فترة احتفالات له، و بالنسبة لبرج الجدي فسيحظى بسفر يحقق له منفعة معينة، و كسب أموال بعملة غير معتاد عليها.

وأوضحت، أن برج الثور سيحظى باحتفال أو بيت جديد أو مولود، و سيحدث تغيير جذري بحياته و سيستفيد عاطفيا.

حظ برج السرطان

أما بالنسبة لبرج السرطان فقالت، إن شهر سبتمبر سيكون فترة توطيد علاقات و معارف جديدة له ذو منفعة.

