كل برج عنده شخصية يستحيل التعامل معاها.. اعرف تفاصيلها مع هالة حافظ|فيديو

كشفت هالة حافظ، خبيرة علم الفلك والأبراج، تفاصيل جديدة في لقاء مع “صدى البلد”، عن شخصيات يصعب التعامل معها لكل برج.

الحمل يكره الكسل والأسد يرفض البخل

وقالت إن مولود الحمل لا يحب الأشخاص الكسولة، بينما مولود الثور يكره الأشخاص المراوغة، وعن مولود الجوزاء يكره الشخصيات الروتينية والمملة.

وتابعت أن مواليد السرطان يكره التعامل مع القساة، ومواليد الأسد لا يفضلون البخلاء سواء بالعاطفة أو الماديات، ويكره العذراء الأشخاص محدودي الذكاء.

وعن الميزان، فإن مواليد هذا البرج يستحيل عليهم التواجد مع أشخاص نرجسية، بينما العقرب لا يحب التعامل مع الشخصيات القوية التي تفرض سيطرتها عليه.