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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني.. تعرف عليها

تخطيط عمراني
تخطيط عمراني

تضمن قانون الإستثمار الجديد ، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني .


في هذا الصدد ، نصت المادة 6 من القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

 

١ - وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

٢ - إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

٣ - مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

٤ - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٥ - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.

قانون الاستثمار قانون الاستثمار الجديد المخططات الاستراتيجية

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