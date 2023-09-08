5 اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني.. تعرف عليها

تضمن قانون الإستثمار الجديد ، عدة اختصاصات للهيئة العامة للتخطيط العمراني .



في هذا الصدد ، نصت المادة 6 من القانون على أن تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمرانى الاختصاصات المنوطة بها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتى:

١ - وضع البرنامج القومى لإعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية بمختلف مستوياتها.

٢ - إعداد المخططات الاستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظة والمخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى.

٣ - مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وأحوزتها العمرانية.

٤ - إعداد البحوث والدراسات القطاعية المتخصصة لأعمال التخطيط والتنمية العمرانية.

٥ - إعداد دلائل الأعمال للمخططات العمرانية ومراقبة تطبيقاتها.