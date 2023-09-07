صحة الدقهلية: 56 ألف سيدة استفادت من خدمات «حقك تنظمي» بالمرحلة الأولى

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، ختام فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي" موضحا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 56 ألفا و467 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 29164 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت 9 إدارات، هي "منية النصر -ميت غمر - تمى الأمديد - السنبلاوين - الجمالية- المطرية -المنصورة -نبروه - بلقاس"، موضحة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وأشارت إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

