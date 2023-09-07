صحف الإمارات| البرهان يصدر مرسوما بحل قوات الدعم السريع.. والإمارات ترسل 23 سيارة إسعاف ومساعدات طبية لأوكرانيا

ارتفاع عدد حوادث المرور في كندا

البرهان يصدر مرسوم بحل قوات الدعم السريع

الإمارات ترسل 23 سيارة إسعاف ومساعدات طبية لأوكرانيا

إدانة جديدة لدونالد ترامب بقضية تشهير

رئيس وزراء أستراليا يعتزم زيارة الصين

نشرت صحف الإمارات ،اليوم الخميس، أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

البيان

نشرت صحيفة البيان ،اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حوادث المرور وحالات دخول أقسام الطوارئ في المستشفيات منذ السماح بتعاطي مخدر الحشيش لغير الأغراض العلاجية في المقاطعة عام 2018، بحسب أطباء جامعة أوتاوا الكندية الذين درسوا الظاهرة ونشروا الدراسة في مجلة الجعمية الطبية الأمريكية.

وقال فريق الباحثين بقيادة دانيال موران إنهم اكتشفوا "زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين يدخلون أقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة حوداث مرورية مرتبطة بتعاطي الحشيش"، والتي ربما تكون قد تسارعت وتيرتها منذ السماح بتداول وتعاطي الحشيش.

يذكر أن الحكومات في الدول التي تبيح أو تجرم تعاطي الحشيش تمنع القيادة تحت تأثير المخدرات.

وتطبق بعض الدول مثل أستراليا سياسة صارمة ضد القيادة تحت تأثير المخدرات وتقيم نقاط للكشف على السائقين بهدف رصد وجود أي مواد مخدرة في دمائهم. ورغم ذلك يشكك بعض الخبراء في مدى فاعلية القوانين الصارمة في منع القيادة تحت تأثير المخدرات.

وبحسب الفريق البحثي الكندي، سجلت أقسام الطوارئ في المستشفيات أكثر من 7500 حالة دخول لإصابات في حوادث مرورية مرتبطة بتعاطي الكحوليات خلال فترة الدراسة، مشيرا إلى أن القيادة تحت تأثير الكحوليات مازالت المشكلة الأكبر، في حين يمكن أن تعكس هذه الأرقام حقيقة أن أعداد المتعاطين للكحوليات أكبر من مدخني الحشيش.

وقال الباحثون "رغم أن تكرار حالات دخول الطوارئ في هذه الحوادث أمر نادر، ربما تعكس تغييرات أكبر في القيادة تحت تأثير الحشيش، وستكون هناك حاجة لجهود وقائية أكبر بما في ذلك الإجراءات القانونية والتعليمية الموجهة" للتوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير الحشيش.

وبحسب الدراسة فإنه من بين 418 مصابا دخلوا أقسام الطوارئ في حوادث وتأكد تعاطيهم للحشيش، كان 330 من الذكور و109 منهم تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما و113 تلقوا العلاج من إدمان الحشيش خلال عامين قبل إصابتهم في حوادث مرور.

ونشرت البيان عن إصدار أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، مرسوماً دستورياً يقضي بحلّ قوات الدعم السريع.

ووجَّه البرهان، اليوم، القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.

يُذكر أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع تتواصل منذ 15 أبريل الماضي، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 5 آلاف شخص، ونزوح أكثر من 4 ملايين.



كما نشرت البيان عن إرسال دولة الإمارات سفينة تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ والأمن والسلامة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في أوكرانيا.

وقال سعادة سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، إن دولة الإمارات تواصل تقديم جهودها الإغاثية لدعم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأوكراني، انطلاقا من نهجها الراسخ في دعم العمل الإنساني للمحتاجين والمجتمعات المتضررة في أنحاء العالم.

من جانبه قال السيد ماجد بن كمال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية في مكتب الشؤون الدولية إن الامدادات الحالية تشمل 23 سيارة إسعاف من أصل 50 سيارة ستقدمها الإمارات إلى أوكرانيا ضمن برنامج المساعدات الخارجية لإغاثة الشعب الأوكراني الصديق.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها تقديم 100 مليون دولار أمريكي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية.

كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.



الأمارات اليوم



نشرت الإمارات اليوم عن محاكمة مجددا بمسؤولية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية تشهير رفعتها عليه الكاتبة جين كارول التي سبق أن اتهمت ترامب باغتصابها، في قرار يفتح الباب أمام حصولها على تعويضات.

وسبق أن دانت المحكمة في مايو المرشح الجمهوري، المتقدم في استطلاعات الرأي لخوض انتخابات عام 2024، في قضية مدنية لتعديه جنسيا على كارول عام 1996 والتشهير بها في تصريحات العام الماضي، حين أمرت المحكمة ترامب تعويضها بمبلغ 5 ملايين دولار.

كما تقدمت كارول بشكوى مدنية منفصلة ضد دونالد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وقال ترامب، البالغ من العمر 77 عاما، حينها إن كارول، وعمرها 79 عاما، اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفا أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني"، وفقا لما نقلته فرانس برس.

وتقرر أخيرا إحالة القضية التي شهدت تأخيرات عدة على محاكمة أمام هيئة محلفين في يناير 2024.

لكن الآن ستقرر هيئة المحلفين فقط قيمة التعويض الإضافي الذي يدين به ترامب لكارول عن تصريحاته عام 2019، عقب حكم القاضي لويس كابلان الأربعاء بأنه بناء على الحكم الصادر في مايو، كانت تصريحات الرئيس "تشهيرية" و"زائفة" وجاءت بدافع "حقد حقيقي"، بحسب فرانس برس.

وعلقت ألينا هابا محامية ترامب على الحكم بالقول "ما زلنا واثقين جدا من أن حكم (مايو) سيُلغى في الاستئناف، الأمر الذي يجعل هذا القرار موضع نقاش".

كما نشرت الإمارات اليوم عن إعلان السلطات البرازيلية أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي حمل معه أمطاراً غزيرة وفيضانات ارتفعت إلى 36 قتيلاً على الأقل أمس، فيما تستعد المنطقة لمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ واسعة النطاق مع إجبار مياه الفيضانات السكان على الصعود إلى أسطح منازلهم، حيث قال أحد المسؤولين إن أكثر من ألف شخص لا يزالون عالقين وينتظرون المساعدة.

وتسببت العواصف، التي بدأت الاثنين، في غمر أحياء بكاملها في ولاية ريو غراندي دو سول الجنوبية بالمياه.

واجتاحت الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية مساحات شاسعة من الأراضي، مخلِّفة وراءها حطام المنازل المدمرة والمياه الموحلة.

وغمرت مياه الفيضانات معظم بلدة موكوم، التي يبلغ عدد سكانها خمسة آلاف نسمة، حيث عُثر فيها على 14 جثة، بعدما كان قد أُبلغ سابقاً عن 15.

صحيفة الخليج

نشرت صحيفة الخليج عن قول رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الخميس، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، في قمة إقليمية في إندونيسيا: إن أستراليا والصين حققتا تقدماً في العودة إلى التجارة دون عوائق لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من التقدم.

وقال ألبانيزي في مستهل الاجتماع التقدم الذي أحرزناه في استئناف التجارة دون عوائق أمر جيد للبلدين، ونريد أن نرى استمراراً لهذا التقدم.

وأضاف أن القيم الأسترالية لن تتفق دوماً مع القيم الصينية “لكننا ندرك أن الحوار أمر بالغ الأهمية”.

ودعا رئيس الوزراء الصيني ألبانيزي لزيارة الصين، ورد ألبانيزي بأنه يتطلع لزيارة الصين هذا العام.

وفي وقات سابق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، «تعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها الحوار بين أستراليا والصين منذ أوائل عام 2020، وهو يمثل خطوة أخرى نحو زيادة المشاركة الثنائية واستقرار علاقتنا مع الصين، كان استئناف الحوار من النتائج التي أثمر عنها لقائي مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين في ديسمبر الماضي».

كما نشرت الخليج عن إرسال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



الأتحاد

ونشرت الأتحاد زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب ساحل تشيلي.



قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن زلزالاً بقوة 6.5 درجة وقع بالقرب من ساحل تشيلي.

وذكر أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

كما نشرت الأتحاد عن إرسال اليابان مسباراً في طريقه إلى القمر، حيث انطلق الصاروخ من ميناء تانيجاشيما الفضائي في جنوب غرب البلاد اليوم الخميس. وكان الإطلاق من جزيرة تانيجاشيما قد تأجل عدة مرات بسبب سوء الأحوال الجوية. ويحمل الصاروخ مركبة الهبوط القمرية "إس إل آي إم" التي طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) لاختبار تقنيات الهبوط الدقيق على سطح القمر.

ومن شأن الهبوط الناجح على أقرب جار للأرض أن يجعل اليابان خامس دولة على الإطلاق تحقق مثل هذا الإنجاز. وتخطط اليابان لدخول سليم إلى مدار القمر بعد حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر من الإطلاق وتتوقع أن تصل إلى سطح القمر في غضون أربعة إلى ستة أشهر. وسيتم استخدام البيانات التي جمعتها اليابان على سطح القمر كجزء من مشروع أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يهدف في النهاية إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر وتعزيز استكشاف القمر بحلول عام 2025، والهدف على المدى الطويل هو استكشاف الإنسان للمريخ.