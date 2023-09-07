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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح الصالون الثقافي حول القضايا السكانية في الشيخ زويد بحضور نيفين الكيلاني

حضور الصالون الثقافي
حضور الصالون الثقافي بالشيخ زويد

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، الصالون الثقافي الذي يقيمه إقليم القناة وسيناء الثقافي في مدينة الشيخ زويد، تحت عنوان :"القضايا السكانية وجودة حياة الانسان المصري".


جري افتتاح الصالون بحضور عمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وامل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي وأشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء.

 

حياة الانسان:


وناقش الصالون الثقافي القضية السكانية باعتبارها من أهم القضايا التي تؤثر علي جودة حياة الانسان المصري والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.


يأتي ذلك خلال زيارة وزيرة الثقافة الي محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة.

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محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة الثقافة في مستهل زيارتها

الشيخ زويد الثقافة الصالون السكانية القضايا

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