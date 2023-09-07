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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتشتري موبايل بالتقسيط| شرح نظام الفاتورة الشهري الجديد WE GOLD ومميزاته

We gold
We gold

أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "وي" حملة تسويقية خلال الساعات القليلة الماضية للإعلان عن إطلاق نظام الفاتورة الشهري الجديد "WE Gold" تحت عنوان "ملكش آخر".. فما القصة؟

يأتي ذلك في إطار استراتيجية "وي" المرتكزة على تحقيق رضا العملاء، والعمل على تلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال تصميم باقات وأنظمة تتيح لهم الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتميزة، وفقا لبيان الشركة.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، إن "المصرية للاتصالات لا تتوقف عن مواصلة رحلتها نحو تحقيق المزيد من رضا العملاء من خلال تقديم أنظمة وحلول تناسب احتياجاتهم المتطورة وتضمن حصولهم على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات".

وأضاف: "القرب من العميل وفهم احتياجاته هو السر وراء الثقة المتزايدة في خدمات وي والزيادة المستمرة في قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات".

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مزايا نظام "WE Gold" الجديد

يقدم نظام "WE Gold" مزايا متنوعة وباقات أكثر مرونة تُمكن العملاء من الاستخدام الأمثل للدقائق والجيجابيتس داخل الباقة والاستمتاع بالإنترنت المنزلي من أول باقة، مع إمكانية تغيير باقة الإنترنت المنزلي بشكل منفرد دون الاحتياج لتغيير التعريفة السعرية.

كما يمكن للعميل المشترك في "WE Gold" مشاركة مزايا النظام مع أفراد أسرته وأصدقائه، والاستمتاع بدقائق دولية وإنترنت تجوال مجاني عند السفر.

ويستفيد العميل صاحب الباقة من إضافة 6 خطوط محمول «صاحب الباقة + 6 شرائح أخرى» ومكالمات بين أفراد العائلة تصل إلى 10 آلاف دقيقة.

شراء موبايل من "وي" بالتقسيط

لا تقتصر مزايا "WE Gold" على خدمات الاتصالات فقط، بل يتيح النظام الجديد للعملاء المشتركين فيه شراء أجهزة المحمول من فروع "وي" بالتقسيط.

وكذلك الحصول على قسيمة شراء سنوية لاستخدامها في شراء أجهزة المحمول من أي فرع من فروع "وي" المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى نقاط شهرية وقسائم شراء يمكن للعميل استبدالها من فروع "وي" ومن الشركات والمعارض المشتركة في WE Bonus.

تفاصيل باقات we gold الجديدة

تتميز باقات we gold الجديدة 2023 بـ بيانات ضخمة تصل إلى 200 جيجابايت.

كما تتميز بدقائق غير محدودة لنفس الشبكة، وتتميز أيضا بـ 1000 دقيقة لأي شبكة أخرى، بجانب  1000 دقيقة للخط الأرضي مع 1000 رسالة قصيرة، وكذلك سعر اشتراك شهري بسيط.

يتم تطبيق سياسة الاستخدام العادل على الأرقام المفضلة بحد أقصى 1000 دقيقة شهرياً، بجانب سعر موحد للدقيقة والرسالة خارج الباقة 14 قرشا.

ومتاح لعملاء المصرية للاتصالات تحويل باقات we gold الجديدة 2023 للإنترنت الأرضي لباقة إنترنت منزلي بسعة أكبر لتناسب احتياجاته، مع إمكانية التحويل لباقة إنترنت منزلي أعلى و دفع الفرق مع الفاتورة الشهرية.

WE Gold نظام وي جولد نظام وي الجديد مميزات نظام وي جولد تفاصيل نظام وي جولد

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