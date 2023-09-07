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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه .. الضعف الشديد مؤشر لأمراض خطيرة

الضعف
الضعف

يعد الضعف العام من أكثر الحالات التي يعاني منها الأشخاص ولكن عندما يكون شديدا أو مستمرا

ووفقا لما جاء في موقع healthgrades نعرض لكم أهم الأمراض المزمنة التي تسبب الضعف العام.

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يمكن أن تؤدي الحالات المزمنة أيضًا إلى الضعف وقد تتطلب العلاج ويمكن أن تشمل هذه:

فقر الدم وحالات الدم الأخرى كلاهما يسبب الضعف 
نقص الوزن أو زيادة الوزن كلاهما يسبب الضعف 
سوء التغذية أو اختلال توازن العناصر الغذائية مثل نقص الفيتامينات
حالات النوم، مثل انقطاع التنفس أثناء النوم
حالات الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية
سرطان
أمراض الرئة أو الجهاز التنفسي
حالات العضلات ، مثل الحثل العضلي
حالات أو إصابات الجهاز العصبي أو العصبي ، مثل:
مرض الشلل الرعاش
الشلل الدماغي
صداع نصفي
ارتجاج في المخ
الحالات الأيضية، مثل مرض السكري
أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي
الحالات التي تسبب الألم المزمن ، مثل الفيبروميالجيا
قد تؤدي بعض الحالات المزمنة إلى التعب أو الضعف كعرض رئيسي، مثل متلازمة التعب المزمن والوهن العضلي.
 

الضعف اختلال توازن التهاب المفاصل الروماتويدي الأمراض المزمنة الحالات المزمنة الجهاز العصبي انقطاع التنفس مرض الشلل الرعاش

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