أوكرانيا تقدم لتركيا مقترحا جديدا بشأن صفقة الحبوب

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 أنها تقدمت بمقترح جديد بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقالت وكالة "نوفوتسي" الروسية إن السفير الأوكراني لدى تركيا فاسيل بودنار قدم مقترحا إلى أنقرة يتم بموجبه استئناف عمل "ممر الحبوب" دون مشاركة روسيا.

وأشارت "نوفوتسي" إلى أن تركيا لم ترد إلى الآن على المقترح الأوكراني.

وكان ملف استنئاف تصدير الحبوب الأوكرانية، أحد أولويات قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال مباحثاتهما التي عقدت الاثنين الماضي في سوتشي بروسيا.

وأكد بوتين استعداد روسيا استنئاف العمل على اتفاق الحبوب بشرط رفع العقوبات عن موسكو وإعادة دمجها في نظام "سويفت".