كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة جومانا مراد صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة وذلك خلال حضورها لمعرض رسم صور.

وعلقت جومانة مراد على الصور كاتبة :”من يحب فن الشرق الأوسط الحديث والمعاصر مع حبيبتي الفنانة الموهوبة ريما سلمون

وتألقت جومانا مراد مرتدية بدلة فورمال باللون الأسود من الجوبير ليكشف عن جمالها ورشاقتها ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، مع اختيار أحمر للشفاه بألوان ناعمة وهادئة تبرز أنوثتها.

شاركت النجمة جومانا مراد جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم للمرة الأولى في مدينة العلمين الجديدة.