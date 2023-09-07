سفاح رواندا.. يستدرج النساء إلى المطبخ و"الإيجار" يفضحه | صور

ألقت الشرطة الرواندية القبض على قاتل متسلسل يبلغ من العمر 34 عامًا، يُزعم أنه قتل أكثر من 10 أشخاص ودفنهم في مطبخه.

واكتشفت الشرطة الجريمة بعد طرد الرجل من مسكنه المستأجر في كيكوكيرو، إحدى ضواحي العاصمة كيجالي بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

وتم استدعاء القاتل بعد أن تخلف عن سداد الإيجار لعدة أشهر، وقال ضابط شرطة لوسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا على ما يبدو من المشتغلين بالجنس وكان من بينهم رجال ونساء.

وقال مسؤول في الشرطة الرواندية لم يذكر اسمه لصحيفة نيو تايمز الرواندية إن الرجل خاض معركة عندما ذهب الضباط لطرده يوم الاثنين الماضي.

وقال المسؤول: "لقد اعتذر وبكى بشكل مفرط، مما أثار شكوكنا وفي مركز الشرطة اعترف بقتل بعض الأشخاص".

وذكرت السلطات الرواندية أنه تم انتشال عدد من الجثث لكن العدد الدقيق سيتحدد بعد تحقيقات الطب الشرعي، مضيفة أنه "كان يعمل عن طريق استدراج ضحاياه، وأغلبهن من العاهرات، إلى منزله حيث كان يسرق منهن هواتفهن وممتلكاتهن ثم يخنقهن حتى الموت ويدفنهن في حفرة في مطبخ منزله المستأجر".

وبحسب ما ورد أُلقي القبض على الرجل في يوليو بتهمة سرقة بعض النساء واغتصابهن وتهديدهن، ولكن أُطلق سراحه لعدم وجود أدلة كافية.

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