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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان وتميم يعقدان مباحثات ثنائية في قطر لكيفية دعم السودان

صدى البلد

إستقبل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم بالديوان الأميري، رئيس مجلس السيادة الانتقالى القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والذي وصل إلي الدوحة صباح اليوم فى زيارة رسمية.

وعقد البرهان و تميم لقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، وإستعرض تطورات الأوضاع فى السودان.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به قطر للحفاظ على سلامة وإستقرار السودان فى ظل هذه الظروف التي يمر بها.

وعبر البرهان عن تقدير السودان حكومة وشعبا للدور الفاعل لدولة قطر بالمنطقة تحت قيادة أميرها الشيخ تميم.

ومن جانبه أكد أمير دولة قطر موقف بلاده الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم جهود السلام والإستقرار به، خاصة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التى يمر بها، مشيرا للروابط والعلاقات الأزلية والإستراتيجية المشتركة بين البلدين.

وأكد تميم خلال المباحثات علي أهمية أواصر العلاقات التاريخية الطيبة الكبيرة بين السودان وقطر على المستويين الرسمي والشعبي.

وناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني لاسيما في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.

القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الشعب السوداني السودان قطر

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