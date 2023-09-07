ناصر منسي يتقدم للزمالك بهدف في مرمى السكة الحديد

أحرز ناصر منسي هدف التقدم لفريق الزمالك في مرمى السكة الحديد خلال المباراة الودية المقامة بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل منسي هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 28 من متابعة لتسديدة مصطفى شلبي من الجبهة اليسرى التي ارتدت من الحارس لتعود لناصر منسي الذي سددها في المرمى.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء - مصطفى الزناري - مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.

ويسعى لجهاز الفني للزمالك لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين لمباراة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.