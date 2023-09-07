غرفة القاهرة تشارك في مؤتمر فرص الأعمال المصري الباكستاني..ورئيس "راولبندي" يكرم "العشري"

شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في مؤتمر فرص الأعمال الذي نظمته اليوم الخميس، غرفة تجارة وصناعة راولبندي بالتعاون مع سفارة باكستان بالقاهرة احتفالا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان والذي افتتحه الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في حضور ساجد بلال سفير باكستان بالقاهرة، وثاقب رفيق رئيس غرفة راولبندي وعدد من رجال الأعمال ومن غرفة القاهرة احمد الوسيمي وايهاب سعيد عضوي مجلس إدارة الغرفة وعدد من منتسبي الغرفة ومن الاتحاد العام للغرف التجارية الدكتور علاء الامين العام للاتحاد.

وكرم رئيس غرفة راولبندي أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة ضمن عدد من الشخصيات التي تم تكريمها خلال الاحتفالية.

وأشاد أيمن عشري بالعلاقات بين مصر وباكستان وتطور التعاون الثنائي في الفترة الاخيرة في المجالات المختلفة التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

وأشار رئيس غرفة القاهرة الي المميزات التي يجب ان يستفيد منها الجانب الباكستاني والتي تتمتع بها مصر من بنية تحتية وفرص استثمارية في القطاعات المختلفة والتشجيع الواضح من القيادة الساسية المصرية للمستثمرين علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا الي ان هناك عدد من الاتفاقيات التي تكون محورا مهما لزيادة التعاون بين البلدين خاصة ان هذه الاتفاقيات تمكن من دخول أسوق اخري علي الصعيد الافريقي والعربي والاوروبي فضلا عن السوق المصري الكبير.

وأكد " العشري" ان غرفة القاهرة ستكثف التواصل مع غرفة راولبندي وسفارة باكستان من اجل تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من الحوافز المتعددة التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين و الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها مصر لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وهو الامر الذي نسعي في غرفة القاهرة حاليا لتوضيحة لكافة الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمستثمرين في الدول المختلفة.