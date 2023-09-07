قرار حاسم من البنتاجون بعد اكتشاف اختلافات في تكلفة المعدات المرسلة لأوكرانيا

أفادت صحيفة “بريكنج ديفينس”، بأن المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” سيجري عملية تدقيق بعد اكتشاف اختلافات في تكلفة المعدات المرسلة إلى أوكرانيا، مما أدى إلى الإفراج عن بعض الأموال.

وذكرت الصحيفة أن "المفتش العام يعتزم تقييم حسابات الإدارة للتأكد من أن كل شيء يتوافق مع الادعاءات السابقة بوجود أخطاء محاسبية".

واضافت أن “الغرض من التدقيق في مكتب الرقابة هو تقييم تأثير الخطأ على الوضع والتحقق من البنتاجون للتأكد من أن تصرفات الوزارة تتوافق مع السياسة المعتمدة”.

وأوضحت أنه “في غضون خمسة أيام، يتعين على وزارة الدفاع تحديد المسؤولين الذين سيتواصلون مع مكتب المفتش العام”.