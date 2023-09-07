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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ سوهاج يلتقي مديري إدارات خدمة المواطنين

صدى البلد

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مديري إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، وإدارات خدمة المواطنين بالمراكز والمدن ومديريات الخدمة بنطاق المحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير خدمة المواطنين بالديوان العام.

وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، ومعدلات العمل بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين في أقل وقت ممكن.

 

محافظة سوهاج

واستمع نائب المحافظ إلى أهم الاحتياجات والمعوقات، موجها بتلبية كافة المتطلبات ومخاطبة الجهات المختصة لتلافي أية معوقات في العمل، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الإدارات.

والعمل على تحسين بيئة العمل بما ينعكس علي حسن سير العمل، مشيرا إلى ضرورة الإنتظام في عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل أسبوعي داخل الوحدات المحلية، تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ في هذا الشأن.

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