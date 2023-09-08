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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة غير سعيدة لتجار الكتب المدرسية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، داخل مطبعة بالقاهرة وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثلك تلك الجريمة

وتنص المادة 229 و على ما يلى:

 كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة ل تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف


كانت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

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