موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قررت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه 3 شهور في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لجلسة ٩ نوفمبر لحضور مرتضى منصور بشخصه

وخلال الجلسة قدم دفاع مرتضى منصور شهادة صحية تفيد بمرض مرتضى منصور الا أن يواجه تنفيذ حكم صادر من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية والحكم الصادر بالحبس ضد مرتضى نهائي وواجب النفاذ، وليس له كفالة واستئناف يوقف تنفيذه حتي لو تقدم بطعن أمام النقض وفي حالة حضور الجلسة القادمة سيتم القبض عليه لتنفيذ هذا الحكم