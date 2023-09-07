أيام قلائل والموعد الجنة.. آخر ما كتبت الصيدلانية ضحية حادث مروّع بالمنوفية

بثت فضائية العربية تقريرا عن مصرع صيدلانية في حادث مروع بـ المنوفية.

وأصابت حالة حزن كبيرة في مدينة بركة السبع في المنوفية أهالي مسقط رأس صيدلانية شابة لقيت مصرعها في حادث تصادم مروع على طريق مصر الإسكندرية الزراعي.

وعرض التقرير، أن الصيدلانية تدعي فاطمة الشيشتاوي صاحبة الـ 25 عاما أصيبت في حادث على الطريق أمام قرية جنزور والتي تقيم بها، ونقلت للمستشفي لتلقي العلاج لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وفي سياق متصل، قالت فاطمة صديقة الصيدلانية أنها كتبت منشور على فيسبوك منذ فترة: “إنما هي أيام قلائل والموعد الجنة” فكأنها كانت تودع كل الدنيا.

نعوا عدد كبير من صديقات الصيدلانية بكلمات مؤثرة وسط حالة من الذهول والصدمة، وقد أطلقوا عليها “عروس الجنة”.

القدر اختار رأيا آخر

ورصد التقرير، أن واحدة من صديقات صيدلانية المتوفية قالت انها كانت تعمل معها في أحد الأشغال وحكت معها بكلمات “هشوفك بكرة”، ولكن القدر اختار رأيا آخر.