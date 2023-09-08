شعوري لا يوصف.. خالد جلال يكشف تفاصيل تكريمه من الرئيس السيسي

علق المخرج خالد جلال، على تكريم الرئيس السيسي له في منتدى شباب العالم قائلا إنه كان سعيدًا بشكل كبير جدا بهذا التكريم، وشعوره في هذه اللحظة لا يوصف، معربا عن امتنانه الكبير بهذا التكريم، خاصة أنه لم يكن ضمن القائمة المختارة في إدارة المنتدى، ولكنه فوجئ بالإعلامية خلود زهران تعلن عن تكريمه بعد اختيار الرئيس السيسي ثلاث أسماء إضافية.

خالد جلال يتحدث عن تكريمه من الرئيس السيسي

وأضاف "جلال"، خلال تصريحات مع برنامج "عاصمة الفنون" على قناة القاهرة الإخبارية، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي له هو اكبر وسام وتكريم له في حياته، ولم يتأثر بأي تكريم مثل هذا، موضحا أنه مازال يتذكر الصوت على المسرح أثناء لحظة تكريمه، خاصة أن المسرح كان به أكثر من 4 آلاف شخص.

وتابع: "الناس كانت بتسقف جامد وأنا طالع على المسرح لغاية ما وصلت للرئيس السيسي، ومكنتش عارف أعبر عن مدى السعادة الكبيرة اللي أنا كنت فيها في اللحظة دي، وخفت أن أبان مبالغ في تعبيراتي".