إيطاليا تعلن اعتقال مصريين لضلوعهم في عمليات هجرة غير شرعية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، اليوم الخميس، اعتقال 16 تونسيا ومصريين اثنين لضلوعهم في عمليات هجرة غير شرعية.

وحسب وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، قال بيانتيدوزي، إنه “جرى اعتقال المصريين الليلة الماضية لثبوت مسؤوليتهما في المساعدة والتحريض على الهجرة غير النظامية، فيما اعتقل التونسيون خلال العملية نفسها، بتهمة العودة غير الشرعية إلى إيطاليا”.

وأضاف أن ايطاليا تمكنت بشكل عام من الصمود أمام تأثير هذه الموجة.

وتابع قائلا: "الإجراءات التي يتخذها الجهاز القضائي وقوات الشرطة ضد المتاجرين بالبشر مستمرة".

وقال بيانتيدوزي: "مكافحة شبكة المتاجرين هي التزام تعهدت به الحكومة لمنع المجرمين عديمي الضمير من إثراء أنفسهم من خلال تأجيج ظاهرة الهجرة غير الشرعية”.