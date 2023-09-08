عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين السعودية وأمريكا والهند لربط الخليج بجنوب آسيا .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة "رويترز" الإخبارية، إن الولايات المتحدة والسعودية والهند ودولا أخرى تجري مباحثات بشأن اتفاق محتمل للبنية التحتية يمكن أن يعيد رسم حركة التجارة بين الخليج ومنطقة جنوب آسيا، بحيث يربط دولا بالشرق الأوسط عبر السكك الحديدية ثم يربطها بالهند عن طريق الموانئ.

وأشار المسؤولون المطلعون على سير المحادثات، التي شملت أيضا الإمارات وأوروبا، إلى أنها قد تسفر أو لا تسفر عن نتيجة ملموسة في الوقت المناسب قبل الإعلان عنها على هامش الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة العشرين.

وأوضح أحد المسؤولين أن المحادثات مستمرة منذ أشهر لكنها لم تحقق تقدما ملموسا.

ويتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وربما يجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي خطط الاتفاق الواسع متعدد الجنسيات للموانئ والسكك الحديدية في وقت حرج، إذ يروج بايدن لواشنطن كشريك ومستثمر بديل بالبلدان النامية في مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية العالمية للبنية التحتية.

كما تأتي في وقت تسعى فيه إدارة بايدن للتوصل لاتفاق دبلوماسي أوسع في الشرق الأوسط تعترف فيه السعودية بإسرائيل.

وكان موقع أكسيوس أول من أشار إلى عقد هذه المحادثات.

وإلى جانب النتائج الدبلوماسية، يقول المسؤولون إنهم يأملون في أن يؤدي مثل هذا الاتفاق بشأن البنية التحتية إلى تقليل فترات الشحن والتكاليف واستهلاك الديزل.

السعودية الولايات المتحدة الهند الخليج أخبار الخليج العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ارتفاع شديد لـ الدولار بعد صدور بيانات اقتصادية غير متوقعة

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

3 سنوات وعلاقتنا سرية ..مفاجأة غير سعيدة للمتهم بانتهاك جسد فتاة عين شمس

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

أتوسل لمسئولي الدولة وضع حلول |رجاء خاص من نجم سابق بشأن الزمالك

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

ترشيحاتنا

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

السفير عمر عامر: نطور استراتيجية قوية مع اليونان ولعب دور فاعل مع الاتحاد الأوروبي

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

أسعار الجنيه الذهب في مصر اليوم 8-9-2023

اكتشاف مخلوق مرعب وجديد بـ قاع المحيط قبالة ألاسكا

لطلاب الدور الثاني.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

أكبر دجاجة بالعالم تثير الدهشة .. لن تتوقع ماذا تأكل

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ