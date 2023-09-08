تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 90 دولارا للبرميل مساء أمس الخميس في تعاملات متقلبة، مما أوقف موجة صعود استمرت قرابة أسبوعين، بفعل إشارات متعددة تحذر من ضعف الطلب في الأشهر المقبلة.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 89.92 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تداولها بين 89.46 دولار و90.89 دولار.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما يعادل أيضا 0.8% إلى 86.67 دولار، بعد تداولها في وقت سابق بين 86.39 دولار و87.74 دولار.
وجاء انخفاض الخميس بعد تسع جلسات متتالية من المكاسب لخام غرب تكساس الوسيط وسبع جلسات متتالية لبرنت.
ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في أبريل نيسان وتستمر حتى نهاية عام 2024.
وأثرت أيضا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8% في أغسطس آب على أساس سنوي وانكماش الواردات 7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9% على أساس سنوي.
كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.