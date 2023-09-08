تراجع هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 90 دولارا للبرميل مساء أمس ‏الخميس في تعاملات متقلبة، مما أوقف موجة صعود استمرت قرابة أسبوعين، بفعل ‏إشارات متعددة تحذر من ضعف الطلب في الأشهر المقبلة.‏

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 89.92 دولار ‏للبرميل عند التسوية، بعد تداولها بين 89.46 دولار و90.89 دولار.‏

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا أو ما ‏يعادل أيضا 0.8% إلى 86.67 دولار، بعد تداولها في وقت سابق بين 86.39 ‏دولار و87.74 دولار.‏

وجاء انخفاض الخميس بعد تسع جلسات متتالية من المكاسب لخام غرب ‏تكساس الوسيط وسبع جلسات متتالية لبرنت.‏

ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا، ‏أكبر مصدرين للنفط في العالم، التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام. ‏وجاء ذلك علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك+ في ‏أبريل نيسان وتستمر حتى نهاية عام 2024.‏

وأثرت أيضا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين مع انخفاض ‏إجمالي الصادرات 8.8% في أغسطس آب على أساس سنوي وانكماش الواردات ‏‏7.3%. لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9% على أساس سنوي.‏

كما أن القلق بشأن ارتفاع إنتاج النفط من إيران وفنزويلا، والذي يمكن أن يوازن ‏جزءا من تخفيضات السعودية وروسيا، حد من خسائر السوق.‏