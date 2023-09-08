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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية خطوة مهمة على المستويين العلمي والاقتصادي

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية في مصر بالشراكة مع مستثمر استراتيجي مع إحدى الشركات الوطنية، مشيرًا إلي أن ذلك خطوة هامة في طريق تطوير صناعة الأدوية في مصر، من شأنها زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الدواء وزيادة حجم التصدير وتقليل الضغط علي العملة الأجنبية.


وثمن أبو العلا، في تصريحات له اليوم، ما تم إعلانه عن اعتزام الشركة القابضة للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي وذلك بشركة النيل للأدوية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه ، منها ما بين 43 إلى 45 مليون دولار بالعملة الصعبة،  مشيرا إلي أهمية تلك الخطوة من الناحية العلمية والطبية، خاصة وأنها تتعلق بنقل التكنولوجيا "know how " وفي ظل الاتجاه العالمي حاليا نحو الأدوية البيولوجية والتي أصبحت تمثل ما بين 42- 47% من حجم سوق الأدوية عالميًا.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن الأدوية البيولوجية تعد أكثر أمانًا وآثارها الجانبية أقل بكثير،  نظرًا لأنها يتم انتاجها من البكتريا، والخميرة، والأنسجة.

وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلي أن  تلك الخطوة لها فوائد أيضًا علي المستوى الاقتصادي، حيث تهدف إلي جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الخاصة بالصناعة، وبالتالي العمل سد احتياجات مصر من تلك الأدوية والعمل على زيادة حجم الصادرات من تلك الأدوية لجلب العملة الصعبة وسد احتياجات السوق المحلية.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي التوسع في مثل تلك الخطوات الاستثمارية التى تستهدف تطوير الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلي وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.
 

الإصلاح والتنمية الدكتور أيمن أبو العلا العملة الأجنبية العملة الصعبة النائب أيمن أبو العلا

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