حسن القصبي: لولا رسول الله لكنا نعيش في الظلام وعصر الجاهلية

تحدث حسن القصبي أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف، عن أخلاق رسول الله وضرورة الاقتداء بأخلاقه، قائلا: إن الحديث عن رسول الله تسعد به القلوب ويشرح الله عز وجل به الصدور.

وأضاف حسن القصبي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد"، تقديم الإعلامية هند النعساني، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن رسول الله جاءنا بالصدق والأخلاق والأمانة والوفاء وغيرها من الصفات، متابعا: رسول الله علمنا العفو والإحسان لمن تجاوز في حقه، والتضحية أيضا.



واسترسل: الله عز وجل عصم رسول الله من الأخطاء والمعاصي، ولكنه بشر مثلنا، متابعا: علينا أن نوفي حق رسول الله علينا.



وأكمل: لولا رسول الله لكنا نعيش في الظلام وعصر الجاهلية.