عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم وقصف روسي على مسقط رأس زيلينسكي| شاهد

قصف روسي لمسقط رأس
قصف روسي لمسقط رأس زيلينسكي

قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة المعين من قبل  روسيا، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار معادية فوق شمال شبه جزيرة القرم.

 

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الداخلية، إيهور كليمنكو ، إن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.


وأضاف كليمنكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أنه تم تدمير المبنى الإداري للشرطة وسحب عمال الإنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي،.


في تحديث لاحق، قال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك إن حوالي 40 شخصا أصيبوا.

 

وقال كليمنكو في منشور تيليجرام مصحوبا بصور تظهر مبنى تم تحويله إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجلا على نقالة: "توفى شرطي نتيجة لهجوم روسي".

وقال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك إن ثلاثة مبان إدارية تضررت، وسبعة مبان سكنية، بما في ذلك مبنى شاهق، تعرضت لأضرار.

 

ونفذت روسيا أيضا هجومها الخامس بطائرة بدون طيار هذا الأسبوع على منطقة أوديسا الجنوبية، موطن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب التي تستخدم لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى.

 

وكثفت روسيا الهجمات الجوية على البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ منتصف يوليو، عندما انسحبت موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيها الأمم المتحدة والذي سمحت بصادرات الحبوب الأوكرانية الآمنة عبر البحر الأسود.

 

وقال أوليه كيبر، الحاكم الإقليمي لأوديسا، على تطبيق تيليجرام للرسائل: "خلال الليل هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا للمرة الخامسة هذا الأسبوع".

 

وقال المسؤولون إن الدفاعات الجوية أسقطت 16 طائرة من أصل 20 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا بين عشية وضحاها - وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة بدون طيار قد أسقطت فوق منطقة أوديسا واثنتين أخريين فوق المنطقة الجنوبية من ميكولايف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

ترشيحاتنا

سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

تجارة القارة بيد القاهرة.. كيف تستفيد مصر من انضمام أفريقيا لمجموعة العشرين؟

فلسطين ترحب بأصوات إسرائيلية أدانت عنصرية الاحتلال

ستصبح بهارات.. سر تعديل اسم دولة الهند في هذا الموعد

افتح القوس| سيف شكري أزمة هروب جديدة في منتخب مصر للمصارعة

بعد توجه الرئيس السيسي إلى الهند.. ما أهمية مشاركة مصر في قمة العشرين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ