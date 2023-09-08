إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم وقصف روسي على مسقط رأس زيلينسكي| شاهد

قال سيرجي أكسيونوف، رئيس إدارة شبه الجزيرة المعين من قبل روسيا، اليوم الجمعة، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار معادية فوق شمال شبه جزيرة القرم.

وعلى الجانب الآخر، قال وزير الداخلية، إيهور كليمنكو ، إن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.



وأضاف كليمنكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أنه تم تدمير المبنى الإداري للشرطة وسحب عمال الإنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي،.



في تحديث لاحق، قال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك إن حوالي 40 شخصا أصيبوا.

وقال كليمنكو في منشور تيليجرام مصحوبا بصور تظهر مبنى تم تحويله إلى أنقاض وعمال إنقاذ يحملون رجلا على نقالة: "توفى شرطي نتيجة لهجوم روسي".

وقال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك إن ثلاثة مبان إدارية تضررت، وسبعة مبان سكنية، بما في ذلك مبنى شاهق، تعرضت لأضرار.

ونفذت روسيا أيضا هجومها الخامس بطائرة بدون طيار هذا الأسبوع على منطقة أوديسا الجنوبية، موطن الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ونهر الدانوب التي تستخدم لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى.

وكثفت روسيا الهجمات الجوية على البنية التحتية لتصدير الحبوب الأوكرانية على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ منتصف يوليو، عندما انسحبت موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيها الأمم المتحدة والذي سمحت بصادرات الحبوب الأوكرانية الآمنة عبر البحر الأسود.

وقال أوليه كيبر، الحاكم الإقليمي لأوديسا، على تطبيق تيليجرام للرسائل: "خلال الليل هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا للمرة الخامسة هذا الأسبوع".

وقال المسؤولون إن الدفاعات الجوية أسقطت 16 طائرة من أصل 20 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا بين عشية وضحاها - وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 14 طائرة بدون طيار قد أسقطت فوق منطقة أوديسا واثنتين أخريين فوق المنطقة الجنوبية من ميكولايف.