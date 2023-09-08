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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرة التنمية

سماء سليمان
سماء سليمان

شاركت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، في المؤتمر الثالث لملتقى الأحزاب السياسية لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

يأتي ذلك عقب إعلان حزب حماة الوطن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسى، حيث استضافت محافظة الشرقية علي أرضها 60 رئيس حزب سياسي و350 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وكوادر ونواب الأحزاب السياسية في محافظات "شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط والشرقية". وقرابة 10 آلاف مواطن من الداعمين والمؤيدين لترشح الرئيس لفترة جديدة، وذلك بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق... الخميس ٧ سبتمبر ٢٠٢٣.

وقالت النائبة سماء سليمان، إن الدعم الحزبي الكبير للرئيس السيسي هو شئ طبيعي وضروري في هذا التوقيت لاستكمال مسيرة التنمية التي بدأها الرئيس منذ توليه ذمام الحكم، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مسئولية كبيرة حينما أعلن ترشحه لأول مرة، لذلك عليه أن يستكمل مسيرته ويواصل مسار الإنجازات التي وضعت مصر في مقدمة الدول في أغلب المجالات.

وأضافت أمينة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، أن الحزب يدعم الرئيس السيسي بكل السبل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ما قام به الرئيس في الفترة الماضية من وضع  استراتيجية ناجحة للعلاقات الخارجية والإصلاح الاقتصادي والنهوض بالعديد من المجالات مثل قطاع التعليم والصحة والصناعة والزراعة وتقوية الجيش بتنويع تسليحه وتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين، فضلًا عن الإنشاءات العملاقة والمشاريع القومية وشبكة الطرق العالمية، يجعلنا مجبرين على دعمه.

وواصلت "سليمان" أن الشعب المصري يعي تمامًا المجهودات التي تبذلها القيادة السياسية من أجل توفير حياة كريمة لكل المواطنين والوصول إلى جمهورية جديدة تتسع لكافة الشعب المصري دون تمييز، مضيفة: نحن كشعب مصري لن ننسى أبدًا حالة الإرهاب وعدم الاستقرار التي كنا فيها والآن ننعم بنعم الأمان بوجود دولة قوية تردع كافة محاولات الإرهاب وتؤمن مواطنيها بوجود قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة الموطن على رأس أولوياتها.

وكانت قد انطلقت أمس بمحافظة الشرقية، فعاليات الجولة الثالثة من ملتقى الأحزاب السياسية، والذى نظمه حزب مستقبل وطن بمشاركة قيادات وكوادر ونواب أحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، ومصر الحديثة، والمؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب، بجانب تحالف الأحزاب السياسية،الذي يضم 60 حزبا.

سماء سليمان الشيوخ مجلس الشيوخ الأحزاب السياسية السيسي

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