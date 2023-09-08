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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة شهية وسريعة.. طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

طريقة عمل لحم بالبصل
طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

تعتبر طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم من وصفات المطبخ العربي، وهي وصفة شهية ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب للأطفال والكبار، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم، وهي من الاكلات العربية الشهية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4  أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

 

مقادير طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم :

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 بصل مقطع مكعبات صغيرة

1 كيلوجرام لحم مقطع

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 طماطم مبشورة

1 كوب ماء دافئ

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم :

_ نسخّن زيت الزيتون في قدر على نار هادئة، ويضاف البصل، ونقلبه حتى يذبل.

_ يضاف بعد ذلك اللحم ونقلبه حتى يتغير لونه.

_ نبهّر اللحم بالبصل بكل من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكّلة ونقلب جيدًا.

_ تضاف الطماطم، والماء الدافئ ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج.

_ نصب اللحم بالبصل والطماطم في طبق التقديم، وتقدمه ساخنًا ويمكن تناوله بجانب الأرز أو الخبز حسب الرغبة.

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