على الرغم تخفيضات إمدادات السعودية وروسيا.. استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط اليوم إذ يوازن المستثمرون بين تأثير كل من المخاوف حيال وضع الاقتصاد الصيني وتخفيضات الإمدادات من السعودية وروسيا.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر هذا الأسبوع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما بإجمالي 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد أساسيا لدعم الطلب على النفط خلال باقي العام، أحبطت الأسواق بسبب التعافي البطيء من الجائحة، في حين أن التعهدات بمزيد من سياسات التحفيز لم ترق إلى مستوى التوقعات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 89.85 دولار للبرميل كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 86.64 دولار .

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة

ويتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية عند أعلى مستوياتها في 20 عاما مما دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر هذا الأسبوع لتزيد تكلفة شراء الخام بعملات أخرى.