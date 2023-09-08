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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رغم التراجع.. أسعار النفط تتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي

صدى البلد

تراجعت أسعار النفط، إذ يتداول خام برنت دون مستويات 90 دولاراً للبرميل، ومع ذلك لا تزال الأسعار تتجه نحو تسجيل مكاسب لثاني أسبوع على التوالي.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.6% إلى 89.36 دولار للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.74% إلى 86.23 دولار للبرميل.

ووصل الخامان القياسيان إلى أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع في ظل مخاوف من نقص محتمل في الإمدادات خلال ذروة موسم الطلب الشتوي بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضاتهما الطوعية حتى نهاية العام.

أما على مدار الأسبوع، يتجه الخامان لتحقيق مكاسب بنحو 1%.

فيما كشفت بيانات اقتصادية أمس الخميس، تراجع مخزونات النفط الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي، وسط انخفاضها بأكثر من 6% الشهر الماضي مع تشغيل المصافي بمعدلات مرتفعة لمواكبة الطلب العالمي على الطاقة.

الاقتصادات الكبرى الاقتصاد الأميركي الاقتصاد الكلي الخدمات الدولار

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