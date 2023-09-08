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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزهم العتال.. 3 مرشحين جدد فى اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

صدى البلد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح  لانتخابات نادي الزمالك المقبلة عن غلق باب تلقي الطلبات لليوم الخامس بتقدم ثلاثة مرشحين.

وتقدم اليوم الجمعة كل من هاني العتال على منصب نائب الرئيس، و عبد المجيد سليم على منصب أمين الصندوق، و أحمد هاني زادة على منصب العضوية تحت السن .

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة  وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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