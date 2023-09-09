أشهرهم "الحياني".. صدى البلد ترصد موسم حصاد البلح والتمور في القليوبية

تشتهر قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بإنتاج البلح والتمر الحيانى، منذ مئات السنين ، حيث تنتشر مزارع أشجار النخيل فى جميع أنحاء القرية ، ويعد موسم حصاد التمور مصدر خير ورزق للأهالى فالجميع يعمل سواء فى الحصاد من المزارع أو نقله من الأرض لتبدأ عملية التوزيع والبيع فى الأسواق المختلفة.

مراحل إنتاج التمور

وأجرى موقع " صدى البلد " الاخبارى عددا من اللقاءات لمعايشة موسم حصاد التمور في قرية القلج والذى يبدأ بعدد من المراحل ، المرحلة الأولى بعد انتهاء موسم الحصاد، وهذه المرحلة تسمى بالتقليم ويتم خلالها التخلص من سباط التمر الخاص بالعام الماضى، بعدها تأتى مرحلة التطليح في شهر فبراير، (تلقيح النخيل استعدادًا للحصاد)، وفى شهرى مايو ويونيو، تبدأ مرحلة التقويس أو التدنية وتهدف إلى تدنية الثمار، ليتمكن الطلاع من حصادها ووضعها في مشنة يحملها وهو فوق النخلة، ليبدأ موسم الحصاد.

موسم حصاد البلح والتمور فى القليوبية

ويعد موسم حصاد البلح والتمور سبب في رزق الكثير من أهالى قرية القلج والقرى المجاورة ، بين أصحاب الأراضي والعمال المشاركين قبل وأثناء وبعد الحصاد، ولا يقتصر الرزق على العاملين في موسم الحصاد بشكل مباشر فقط بل يصل رزق أشجار النخيل إلى أصحاب الصناعات اليدوية، التي تعتمد على جريد النخيل لإنتاج الأقفاص والموائد وغيرها من المنتجات.

تجهيز النخل فى شهر فبراير

من جانبه أكد الحاج محمد كمال الزياتى إنه يعمل بمحصول البلح منذ فترة كبيرة، حيث ورث هذه المهنة عن والده الذى ورثها هو الأخر عن جده، مشيرا الى أن موسم حصاد البلح يبدأ منتصف أغسطس من كل عام وفى الفترة السابقة للموسم يتم التجهيز والذى يمر بمراحل مختلفة بداية من شهر فبراير من كل عام، حيث تكون المرحلة الأولى التقليم لنظافة النخيل من الجريد، ثم المرحلة الثانية وهى التلقيح والتى يتم خلالها تلقيح يدويا لأشجار النخيل المؤنثة بمشيج مذكر لتبدأ عملية الإنتاج للمحصول، وبعدها مرحلة "التقويص" والتى يتم خلالها ربط "سباطة البلح" برباط حتى يكون المحصول الجديد بها للأسفل بدلا من أن يكون موجها للأعلى.

العوامل المناخية تتحكم فى الإنتاج

وأضاف المهندس كمال الزياتى أن موسم الحصاد لمحصول البلح الحيانى يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر من كل عام وقيد يمتد حتى نهاية شهر أكتوبر، مشيرا الى أن عملية زراعة النخيل من الزراعات التى تحتاج أيدى عاملة كثيرة على مدار العام سواء بمراحل التجهيز للمحصول مرورا بمرحلة الحصاد وحتى بعد الحصاد، مشيرا إلى أن يأتى عمالة كثيرة إلى منطقة القلج للعمل بالموسم من خارج المحافظة من أبناء محافظات دمياط والإسماعيلية والفيوم والإسكندرية، وخاصة "طالعى النخيل".

وأوضح أن عملية الحصاد تبدأ من خلال رصدها عبر المرور اليومى بالمزرعة على النخيل وفى حالة العثور على بعض البلحات أسفل النخيل يتم معرفة أن عملية نضج المحصول تمت وتبدأ عملية الحصاد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة سواء ارتفاعا أو انخفاضا هى من تتحكم بجودة ونضج المحصول.

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