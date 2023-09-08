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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة العاملين بمركز شباب كفر عابد بطوخ للتحقيق

مركز شباب
مركز شباب

كلف الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، محمد عبد العزيز مدير ادارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة طوخ، القناطر الخيرية. 

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وتمت متابعة مقر إدارة شباب طوخ، مراكز شباب كفر منصور وكوم الاطرون والمنيرة، ومدينة القناطر الخيرية، وكفر الشرفاء الغربي، والبرادعة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها.

أما مركز شباب "كفر عابد" بإدارة طوخ وجد مفتوح ويمارس النشاط في ظل غياب بعض العاملين، وأوصت اللجنة مراكز الشباب بالاهتمام بالنظافة، من الملاعب ومبانى الإدارية، وفتح المكتبات أمام المترددين خلال اجازة الصيف.

وأشار الصبروط إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق ، واتخاذ اللازم.

القليوبية وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة العاملين بالإدارة القناطر الخيرية

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