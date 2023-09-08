الأوقاف: المساجد لم تعد مجرد دور لأداء الشعائر بل صارت منارات فكرية

قال الدكتور مختار جمعة وزر الأوقاف إن المساجد لم تعد مجرد دور لأداء الشعائر فحسب بل صارت منارات فكرية وثقافية ومتنفسا اجتماعيا رحبا.



ووصل اليوم الجمعة الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية الوفد المرافق له، للمشاركة في مؤتمر: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الفترة من ٩ إلى ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.

وكان في استقباله الشيخ صبري ياسين رئيس مجموعة الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات.

