إيقاف نجم ليفربول وتغريمه 100 ألف إسترليني

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، لمدة مباراة، وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني.

وقال الاتحاد الإنجليزي، في بيان: “تم إيقاف فيرجيل فان دايك، لمباراة واحدة، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني؛ لخرقه قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نيوكاسل يونايتد، يوم الأحد 27 أغسطس”.

وأضاف: “اعترف المدافع بأنه تصرف بطريقة غير لائقة، واستخدم كلمات مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة؛ بعد طرده في الدقيقة 29، وتم فرض العقوبات لاحقًا من قبل لجنة تنظيمية مستقلة”.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 نقاط.