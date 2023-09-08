الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا السبت، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع . م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في قتل "أ . م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.



وتابعت التحقيقات أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر بأن قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن، ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغاً قانونياً أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الإقامات السابقة.