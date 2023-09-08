عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الثلاثة ولعوا في الشقة بالراجل ومراته.. جريمة مروعة بإمبابة | والسبب مثير

حريق
حريق

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا السبت، محاكمة شقيقين وصديقهما، لاتهامهم بالشروع في قتل شخص وزوجته وحرق شقتهما بمنطقة إمبابة، لخلافات حول الميراث.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 2080 لسنة 2023 جنايات إمبابة، أن "ح . م"، 47 سنة، وشقيقه "م . ح "، 40 سنة، وصديقهما "ع .  م"، 19 سنة، في يوم 26 فبراير الماضي، شرعوا في قتل "أ . م"، وزوجته "د . م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أدوات "زجاجة بنزين" قاموا باستخدامها في وضع النار عمدا بمسكنهما قاصدين إزهاق روحهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إطفاء الحريق بمحل الواقعة.


وتابعت التحقيقات  أن المتهمين وضعوا النار عمدا في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر بأن قام المتهم الثالث بسكب مواد معجلة للاشتعال "بنزين" تحصل عليه من المتهم الثاني وقاما بإشعال النيران في "ورقة" وإلقائها بمحل الواقعة حال تواجد المتهم الأول رفقتهما للشد من أزرهما، فامتدت ألسنة اللهب إلى داخل المسكن،  ونتج عن ذلك حريق محتويات الشقة بالكامل والتي قدرت بنحو 300 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة "زجاجة بنزين" دون مسوغاً قانونياً أو مبررا من الضرورة المهنية والحرفية والتي استخدموها في ارتكاب الجرائم موضوع الإقامات السابقة.

محاكمة محاكمة شقيقين الجيزة محكمة حرق امبابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

حزين.. عمر ربيع ياسين يعتب على الأهلي بسبب والده

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

موضوعات متعلقة

جريمة لو عملتها هتاخد إعدام.. ما هى؟

في شوال ورمته بالترعة.. مفاجأة غير سعيدة لسيدة منيا القمح المتهمة بالتخلص من صغير جارها

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

إصابة مرتضى منصور بـ متحور كورونا| تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

ترشيحاتنا

شوقي علام: الفتوى تتغير مع الزمان والمكان والحال والأشخاص

شوقي علام: تعاون الهيئات ينتج فتوى علمية رصينة

الصحابة عزلوا.. مفتي الجمهورية: تنظيم النسل لا تأباه نصوص الشريعة وقواعدها

شوقى علام: ليس عيبا أن يقول المفتي "لا أعلم"

ميراث النبوة .. علام: ليس عيبًا قول المفتي "لا أعلم"

التنمية المستدامة طريق مصر للحفاظ على مواردها الطبيعية| مشروعات عملاقة جديدة.. وهكذا تخرج من أزمة نقص المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الوزن علامة على الإصابة بنوع من السرطان.. تعرف على أعراضه

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

فيديو

ظهور سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة الهارب في هذا البلد/فيديو جراف

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ