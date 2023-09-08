عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة لو عملتها هتاخد إعدام.. ما هى؟

هتك عرض
هتك عرض

جريمة هتك العرض هى واقعة بشعة يقع فيها الفعل على الأنثى مهما كان عمرها، ويجرمها القانون المصري بعقوبات رادعة تصل للإعدام والسجن المشدد، وذلك حسب كل فعل وظرف كل فعل مرتكب في مثل تلك الجرائم.

في شوال ورمته بالترعة.. مفاجأة غير سعيدة لسيدة منيا القمح المتهمة بالتخلص من صغير جارها

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة ٢٦٧ على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

هتك عرض إنسان بالقوة

كما نصت المادة ٢٦٨ على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.


والمادة ٢٦٩ نصت على إنه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

هتك العرض القانون المصري عقوبة هتك العرض الإعدام المؤبد هتك عرض إنسان هتك عرض صبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

مهاجم سوبر .. الأهلي يحسم صفقة فرنسية قريبا

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

موضوعات متعلقة

في شوال ورمته بالترعة.. مفاجأة غير سعيدة لسيدة منيا القمح المتهمة بالتخلص من صغير جارها

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

حيثيات حبس مرتضى منصور 6 أشهر لسبه موظفة

إصابة مرتضى منصور بـ متحور كورونا| تفاصيل

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

ترشيحاتنا

مفاجأة غير متوقعة عن أسعار السجائر في الأسواق

كامل الوزير: لدينا 18 ميناء تجاريا و3 شركات لتشغيل الحاويات والأرصفة..فيديو

السبيل للحفاظ على مواردنا الطبيعية| جهود حكومية لتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك.. منصة “حوار” و"منتدى الفكر" أهم الوسائل

وزير النقل: أسعار القطار الكهربائي في متناول الجميع| فيديو

الأسعار مفاجأة.. التموين تزف بشرى بشأن التخفيضات في معارض أهلا مدارس بالدقهلية

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعشاب الطبيعية.. طرق فعالة لعلاج ديدان البطن عند الأطفال

طريقة عمل بودنج الموز والبسكوت.. بأسهل الخطوات

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

فيديو

تصريح مستفز.. الحجاب والأخلاق يضعان الفنانة نسرين أمين في مرمى النقد

صيد الداهرة.. حرفة ارتبطت بطبيعة بورسعيد الجغرافية منذ نشأتها | شاهد

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ