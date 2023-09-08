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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب منعش للتغلب على حر الصيف.. طريقة عمل عصير سلاش

طريقة عمل عصير سلاش 
طريقة عمل عصير سلاش 

تعتبر طريقة عمل عصير سلاش في فصل الصيف؛ حيث يقبل الكثير على المشروبات الباردة والمثلجات، لتمنحهم الانتعاش والشعور بالبرودة، لذا ابتُكِر عصير السلاش، هو عصير مثلج ملون يحضر من الفواكه المجمدة، كالفراولة، التوت، وغيرها.

 

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قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل سلاش ، وهي من المشروبات الأمريكية، ويمكن تحضيرها في أقل من خمس دقائق، وتكفي هذه الوصفة لعمل 3 أكواب، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور..

 

طريقة عمل عصير سلاش 

 

طريقة عمل عصير سلاش

 

مقادير طريقة عصير سلاش :

½ كوب سكر

2 كوب ماء بارد

2 كوب فراولة مجمدة

1 كوب مكعبات ثلج

 

طريقة عمل عصير سلاش :

_ نضع في الخلاط الكهربائي كل من: السكر مع الماء البارد، ونخلط حتى يذوب السكر.

_ يضاف  بعد ذلك الفراولة المجمدة، ونستمر في خفق المكونات معًا حتى تمتزج.

_ يضاف مكعبات الثلج، ونستمر في الخلط، حتى يصبح الثلج مجروشًا .

_ ثم يقدم عصير سلاش على الفور.

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